شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الحركة الملاحية بميناء السويس بعد تحسن الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء السويس البحرى، اليوم الخميس، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية.

وأكدت الهيئة انتظام الحركة الملاحية بميناء نويبع مع متابعة حالة الطقس أولا بأول لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب للحفاظ علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وكانت هيئة موانئ البحر الأحمر، قد أعلنت إغلاق ميناء السويس البحري اليوم الخميس، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت من 15 إلى 20 نفحات 26 عقدة واتجاه الرياح جنوبي غربي والضغط الجوي 1011 وحالة البحر مضطربة جدا.

وأكدت الهيئة، أنه تم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء محمد الرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.