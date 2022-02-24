شكرا لقرائتكم خبر عن التسلسل الزمنى لبدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استيقظ العالم، اليوم الخميس، على أصوات صافرات إنذار الحرب، مع انطلاق العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وأعلنت روسيا في الساعات الأولي من صباح الخميس تحركها عسكرياً صوب الأراضي الأوكرانية بهدف حماية مصالحها، وتحت مظلة طلب تقدم به قادة إقليم دونباس الواقع شرق الأراضي الأوكرانية، والذي أعلنت موسكو قبل أيام الاعتراف باستقلال جمهوريتيه دونتسك ولوجانسك، لحماية سكان الإقليم.



التسلسل الزمنى لبدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا



التسلسل الزمنى

ويأتى التحرك الروسي الأخير بعد أسابيع حافلة بالأحداث والتوترات المتبادلة بين الولايات المتحدة والدول الغربية وحلف الناتو من جهة، وروسيا وحلفائها من جهة أخرى، ما آل فى نهاية المطاف إلى إعلان عقوبات جماعية من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بحق مسئولين ومؤسسات وهيئات روسية، مع وعود بحزمة جديدة من العقوبات بعد التحرك الروسي الأخير.