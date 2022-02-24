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التسلسل الزمنى لبدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - استيقظ العالم، اليوم الخميس، على أصوات صافرات إنذار الحرب، مع انطلاق العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

 

 وأعلنت روسيا في الساعات الأولي من صباح الخميس تحركها عسكرياً صوب الأراضي الأوكرانية بهدف حماية مصالحها، وتحت مظلة طلب تقدم به قادة إقليم دونباس الواقع شرق الأراضي الأوكرانية، والذي أعلنت موسكو قبل أيام الاعتراف باستقلال جمهوريتيه دونتسك ولوجانسك، لحماية سكان الإقليم.

 

التسلسل الزمنى لبدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا
التسلسل الزمنى لبدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا
التسلسل الزمنى
التسلسل الزمنى

 

ويأتى التحرك الروسي الأخير بعد أسابيع حافلة بالأحداث والتوترات المتبادلة بين الولايات المتحدة والدول الغربية وحلف الناتو من جهة، وروسيا وحلفائها من جهة أخرى، ما آل فى نهاية المطاف إلى إعلان عقوبات جماعية من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بحق مسئولين ومؤسسات وهيئات روسية، مع وعود بحزمة جديدة من العقوبات بعد التحرك الروسي الأخير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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