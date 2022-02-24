شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء السويس البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء السويس البحري اليوم الخميس، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت من 15 إلى 20 نفحات 26 عقدة واتجاه الرياح جنوبي غربي والضغط الجوي 1011 وحالة البحر مضطربة جدا .

وأكدت الهيئة، أنه تم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

وشدد اللواء محمد الرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة .



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح على معظم الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا