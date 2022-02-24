شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحذر من كارثة إنسانية فى أوروبا بسبب الغزو الروسى على أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت منظمة الصحة العالمية من كارثة إنسانية في أوروبا بسبب الغزو الروسى على أوكرانيا، الذى حدث صباح اليوم الخميس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

ميدانيا، أعلنت وسائل إعلام روسية، إن قوات برية روسية بدأت الدخول فى ماريبول وأوديسا، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن حريقاً كبير فى منطقة ميكولاى إثر سقوط صاروخ على مستودع للصواريخ والمعدات المدفعية قرب خاركيف.