الرئيس الروسى: لا نسعى لإلحاق الأذى بالنظام العالمى

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين: نمر بأوقات عصيبة، متابعا: يجب إدراك ما يجري وعلى رجال الأعمال التعاون مع الحكومة.

وأضاف الرئيس الروسى، في كلمة له خلال اجتماعه مع رجال أعامل روس: لا نسعى لإلحاق الأذى بالنظام العالمي، مستطردا: روسيا ستعمل على اتخاذ التدابير اللازمة في حال تم اتخاذ خطوات ضدها.

وتابع فلاديمير بوتين: ما يجري ضرورة ولا مفر منه، واستعرض الرئيس الروسى، مع رجال أعمال روس كيفية مواجهة العقوبات الغربية.

وقال رجال أعمال روس خلال اجتماعهم مع بوتين: روسيا لن تنغلق على نفسها وستبقى جزءا من الاقتصاد العالمي.

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

ميدانيا، أعلنت وسائل إعلام روسية، إن قوات برية روسية بدأت الدخول فى ماريبول وأوديسا، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن حريقاً كبير فى منطقة ميكولاى إثر سقوط صاروخ على مستودع للصواريخ والمعدات المدفعية قرب خاركيف.