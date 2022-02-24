شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أوكرانيا فى لندن: القوات الروسية سيطرت على منطقة تشيرنوبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فاديم بريستايكو، سفير أوكرانيا في لندن، إن القوات الروسية سيطرت على منطقة تشيرنوبل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل، وأضاف سفير أوكرانيا في لندن: لدينا قائمة بالعقوبات التي ندعو لفرضها على موسكو.

وطالب سفير أوكرانيا في لندن، بفرض عقوبات على البنك المركزي الروسي، كما طالب سفير أوكرانيا في لندن، بفرض عقوبات على البنك المركزي الروسي.

وقال سفير أوكرانيا في لندن، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أسفرت عن مقتل مدنيين، وقال سفير أوكرانيا في لندن: نتعرض لهجوم شامل من محاور متعددة.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكى، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تحاول السيطرة على مفاعل تشرنوبل النووي، مشيرا إلى أن ما يجرى بمثابة إعلان حرب على أوروبا كلها، لافتا إلى أن القوات الأوكرانية تدافع عن المفاعل كى لا تتكرر كارثة عام 1986، جاء ذلك في تدوينة عبر حساب الرئيس الأوكرانى على "تويتر".

وتكشف الأرقام الخاصة بقدرات جيشى روسيا وأوكرانيا عن فجوة هائلة بين الطرفين، وتفوق كبير لموسكو، سيكون له بالتأكيد تأثيره بعد بدء الهجوم العسكرى الروسى على أوكرانيا.