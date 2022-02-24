شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الجهود التي تقوم بها الوزارة في دعم قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية، في ضوء أهميتهما في النهوض بالصناعة الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد ودعم الاقتصاد، هذا بالإضافة إلى توفير فرص العمل والتشغيل التي ترتقى بمعيشة المواطنين.