شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن زيادة المدارس اليابانية لـ500: لو أولادنا خدوا فرصة هيكسروا الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مصر هى أول دولة تشارك فى اختبارات القدرات بالأكاديمية ضمن 15 دولة أخرى، كما وجه الوزير الشكر للمعلمين والموجهين فى مادة الرياضيات لنا بذلوه من جهد كبير، مشيرا إلى أن الوزارة بنت نظاما تعليميا يؤهل الطالب للمنافسة ويعتمد فى التعلم عل الفهم وليس الحفظ والتلقين، من أجل خلق جيل قادر على المنافسة العالمية.

وقال الوزير خلال حفل تكريم الطلاب المتفوقين في اختبارات القدرات الأكاديمية الدولية فى مادة الرياضيات، أنه يشكر كل أم وأب شجعوا أولادهم على حب التعلم وخوض تجربة المشاركة فى منتدى الرياضيات، موضحا أن طلابنا لديهم القدرة على المنافسة دوليا، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تتعاون أكثر مع مؤسسة SPRIX,TOKYO التعليمية اليابانية، فى تدريس الرياضيات، موضحا أنه سيتم إتاحة الاختبار فى مارس المقبل باللغتين العربية والإنجليزية وسوف يشارك فيه قرابة 10 آلاف طالب وطالبة لقياس قدرات الطلاب فى مادة الرياضيات.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه سيتم زيادة عدد المدارس اليابانية في مصر إلى 500 مدرسة بعد أن وصل عددها حاليا إلى 48 مدرسة، إضافة إلى التعاون فى مجال تطوير التعليم الفنى، مع دولة اليابان، قائلا: مقتنعين لو أولادنا خدوا فرصة تعلم بجد هيكسروا الدنيا، موجها رسالة لأولياء الأمور: سيبوا أولادكم يتعلموا كويس ومفيش أم وأب مش عايز يشوفوا أولادهم متفوقين دوليا ولازم الكبار يقتنعوا بده، والتعليم متعة والوزارة لديها ثقة وإيمان بالطلاب بنسبة 100% ومش لازم نخاف من الامتحانات ولازم الطالب يذاكر علشان يتعلم ولازم نحضر للمدرسة ونحترم المعلم.