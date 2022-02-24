اجتماع عاجل بين وزيرة الهجرة وممثلين الجالية والطلبة المصريين في أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

عقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا مع 60 مصريًا في أوكرانيا من بينهم مواطنين وطلاب الذين يمثلون معظم أعضاء الجالية، عبر تطبيق "زووم"، للاطمئنان عليهم والوقوف على جميع احتياجات الجالية المصرية المتواجدة بمختلف مدن أوكرانيا، في ظل المستجدات المتعاقبة على الوضع هناك.

وحرصت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على الاطمئنان على الجالية المصرية بأوكرانيا من خلال علي فاروق، رئيس الجالية المصرية هناك، والذي أكد سلامة جميع المصريين في كافة المدن.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، في بداية حديثها، أن كافة الجهات المعنية تتابع باهتمام شديد ومستمر وضع الجالية المصرية في أوكرانيا، مضيفة أن غرفة عمليات وزارة الهجرة تواصل عملها بالتواصل الدائم مع كافة أبناء الجالية، لمتابعة تطور الأحداث، والوقوف على متطلبات واحتياجات جميع المصريين في كل مدن أوكرانيا.

وقالت وزيرة الهجرة إن الاجتماع ناقش بدقة موقف مجموعات من المصريين المتواجدين في عدد من المدن الأوكرانية، ووجهت السفيرة نبيلة مكرم بضرورة اختيار شخص عن كل مجموعة من المصريين المتواجدين في مختلف المدن، ليكون مسئولا عن التواصل مع "علي فاروق" رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، و"خالد محمد" ممثل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج، لضمان سرعة التحرك واتخاذ اللازم لتقديم الدعم لأي مجموعة تحتاج لمساعدة خلال الساعات المقبلة، داخل المدن الأوكرانية.

وأهابت وزيرة الهجرة بكافة أعضاء الجالية المصرية بأوكرانيا عدم الالتفات لأي رسائل أو دعوات إلكترونية تصلهم للتحرك لأي مدينة أخرى إلا من خلال التعليمات الصادرة عن سفارة جمهورية مصر العربية في كييف، والتي تنشر الإرشادات الواجب اتباعها، كما تم إمدادهم بأرقام هواتف السفارة والإيميل الرسمي الذي يمكنهم التواصل عليه فضلًا عن إيميل غرفة عمليات وزارة الهجرة:

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