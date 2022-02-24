رئيس شركة طيران يكشف تأثير حرب أوكرانيا على حركة السياح إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قال طارق فتحي، رئيس إحدى شركات الطيران، إن حجوزات السياح الروس لم تتأثر بالتوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا، في حين تراجع عدد الرحلات السياحية من أوكرانيا على مقاصد شرم الشيخ والغردقة، بعد إعلان فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، الحرب على أوكرانيا.

وأكد طارق في تصريحات صحفية، أن التراجع لم يؤثر بالسلب على السياحة المصرية، نظرًا لأن السياح الأوكرانيين يمثلون نسبة ضئيلة من السياحة الوافدة لمصر في المواسم الأخيرة بعد تحسن أعداد السياح الوافدين من أسواق بريطانيا وفرنسا وألمانيا، والذين يمثلون الجزء الأكبر في الوقت الحالي وتتوافد على مقاصد أسوان والأقصر.

وأضاف طارق، أن عدد رحلات الطيران القادمة من أوكرانيا سواء المنتظمة القادمة لمطار القاهرة أو العارض المتجه لمطاري شرم الشيخ والغردقة تراجعت تدريجيًا إلى 5 رحلات أسبوعيًا منذ حوالي شهر قبل أن تتوقف نهائيًا، وتمثل هذه الرحلات نسبة 3-4% من إجمالي الرحلات السياحية الوافدة لمصر.