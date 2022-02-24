علاقة آثمة وانتقام خفي.. أسرار جريمة الجزار وابنته القاصر في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

منذ شهر، اكتشف جزار علاقة آثمة جمعت ابنته القاصر. جن جنون الأب فلقن صغيرته علقة ساخنة فاضت معها روحها إلى بارئها ليفكر في كيفية الخروج من تلك الضائقة خشية كشف أمره من جهة والفضيحة من أخرى.

في تلك الأمسية، اعتدى الأب على ابنته بالضرب بعصا أصابت إحداها منطقة الرأس أفقدتها الوعي قبل أن تستفيق وتبدل ملابسها وتتناول طعامها وتخلد للنوم قبل اكتشاف وفاتتها.

أنهى الأب عملية الغسل والتكفين لابنته دون إخبار أحد ودفنها ليلا بالاتفاق مع زوجته مشددًا عليها تمالك أعصابها وعدم إخبار أحد لكن يقظة رجال المباحث كانت بالمرصاد.

معلومات وردت للرائد عبد الباقي أمين رئيس مباحث أبو النمرس باختفاء طفلة تبلغ من العمر 15 سنة بقرية شبرامنت في ظروف غامضة.

باستدعاء والدها أفاد بأنها توجهت لزيارة عمها الأمر الذي نفاه الأخير لتزداد الشكوك حول تعرضها لمكروه على يد أبيها "جزار 38 سنة".

توجيهات سريعة أصدرها العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب لضباطه بتكثيف التحريات وسرعة الكشف عن كواليس الواقعة والإجبابة على السؤال الأبرز "أين اختفت تلك الفتاة؟".

خطة محكمة أعدها العقيد محمد مختار مفتش قطاع الجنوب تركزت على فحص علاقات الفتاة الأسرية من جهة وأصدقائها وجيرانها من أخرى، ومراجعة سجل مكالماتها وتكشف التحريات حول والدها الذي اتجهت إليه أصابع الاتهام.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها اللواء عاصم أبو الخير بينت صحة الشكوك. تبين أن الجزار الثلاثيني اعتدى على ابنته بالضرب متسببًا في وفاتها فاضطر للقيام بإجراءات الدفن خلسة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، أمكن ضبط المتهم الذي أقر بصحة التحريات وارتكابه الواقعة معللا السبب: "انتقمت لشرفي".

أرشد المتهم عن مكان الدفن، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.