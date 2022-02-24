بعد دفنها بشهر.. قرار عاجل في مقتل قاصر على يد والدها بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اصطحبت مأمورية من قسم شرطة أبو النمرس جنوب الجيزة جزارا إلى مقابر العائلة لاستخراج جثمان ابنته التي قتلها ودفنها خلسة منذ شهر.

في حضور فريق من النيابة العامة، تم نقل الجثة بسيارة إسعاف إلى مشرحة زينهم تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي لإعداد تشريح واف بأسباب الوفاة.

معلومات وردت للرائد عبد الباقي أمين رئيس مباحث أبو النمرس باختفاء طفلة تبلغ من العمر 15 سنة بقرية شبرامنت في ظروف غامضة.

باستدعاء والدها أفاد بأنها توجهت لزيارة عمها الأمر الذي نفاه الأخير لتزداد الشكوك حول تعرضها لمكروه على يد أبيها "جزار 38 سنة".

توجيهات سريعة أصدرها العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب لضباطه بتكثيف التحريات وسرعة الكشف عن كواليس الواقعة والإجبابة على السؤال الأبرز "أين اختفت تلك الفتاة؟".

خطة محكمة أعدها العقيد محمد مختار مفتش قطاع الجنوب تركزت على فحص علاقات الفتاة الأسرية من جهة وأصدقائها وجيرانها من أخرى، ومراجعة سجل مكالماتها وتكشف التحريات حول والدها الذي اتجهت إليه أصابع الاتهام.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها اللواء عاصم أبو الخير بينت صحة الشكوك. تبين أن الجزار الثلاثيني اعتدى على ابنته بالضرب متسببًا في وفاتها فاضطر للقيام بإجراءات الدفن خلسة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، أمكن ضبط المتهم الذي أقر بصحة التحريات وارتكابه الواقعة معللا السبب: "انتقمت لشرفي".