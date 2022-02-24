جزار يقتل ابنته القاصر ويدفنها خلسة في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى جزار حياة ابنته القاصر ودفنها خلسة خشية مسائلته قانونيًا إلا أن مباحث أبو النمرس بفرقة جنوب الجيزة كشفت المستور بعد مرور شهر.

معلومات وردت للرائد عبد الباقي أمين رئيس مباحث أبو النمرس باختفاء طفلة تبلغ من العمر 15 سنة في ظروف غامضة بقرية شبرامنت.

باستدعاء والدها أفاد بأنها توجهت لزيارة عمها الأمر الذي نفاه الأخير لتزداد الشكوك حول تعرضها لمكروه على يد أبيها "جزار 38 سنة".

توجيهات سريعة أصدرها العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب لضباطه بتكثيف التحريات وسرعة الكشف عن كواليس الواقعة والإجبابة على السؤال الأبرز "أين اختفت تلك الفتاة؟".

خطة محكمة أعدها العقيد محمد مختار مفتش قطاع الجنوب تركزت على فحص علاقات الفتاة الأسرية من جهة وأصدقائها وجيرانها من أخرى، ومراجعة سجل مكالماتها وتكشف التحريات حول والدها الذي اتجهت إليه أصابع الاتهام.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها اللواء عاصم أبو الخير بينت صحة الشكوك. تبين أن الجزار الثلاثيني اعتدى على ابنته بالضرب متسببًا في وفاتها فاضطر للقيام بإجراءات الدفن خلسة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، أمكن ضبط المتهم الذي أقر بصحة التحريات وارتكابه الواقعة، وأرشد عن مكان الدفن.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.