ضبط منظومة اتصالات لتقديم خدمات الإنترنت بدون ترخيص في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط شخصين لقيامهما بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت بدون ترخيص في المنيا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي قيام (شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة المنيا بمحافظة المنيا؛ بإنشاء وإدارة منظومتين اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنهما وتقديم خدماتهما للمواطنين وتقاضي مبالغ مالية شهرية منهم دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا والجهات المعنية أمكن ضبطهما بمحل سكنهما، وبحوزة الأول (جهاز سويتش – جهاز هوائي – مجموعة من الوصلات الكهربائية)، وبحوزة الثاني (جهاز سويتش - 9 جهاز راوتر – قاطعة أسلاك – كيسة كمبيوتر– مجموعة من الوصلات الكهربائية)، وبمواجهة المذكورين أقرا بقيامهما بإنشاء الشبكتين وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها منهم شهريا.