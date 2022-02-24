استدرجها لشقة والدته.. ضبط المتهم بالاعتداء على فتاة قاصر بحدائق حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على شابا لاتهامه بالاعتداء على فتاة قاصر داخل شقة بمنطقة حدائق حلوان اليوم الخميس.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة المعصرة، بلاغا من والد فتاة تدعى "ن"، 14 سنة، مقيمة بمنطقة السيدة زينب، يتهم شابا يدعى "م"، وشهرته "مانجا" 18 سنة، مقيم بدائرة القسم، بالاعتداء على ابنته عقب استدراجها لشقة ملك والدته بمنطقة حدائق حلوان والاعتداء عليها.

وبالانتقال لمحل البلاغ وبالفحص أمكن ضبط المتهم حال تواجده داخل الشقة المشار إليها، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.