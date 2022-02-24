المتهم بخنق حماته بإيشارب في منشأة القناطر: "خربت بيتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس القبض على المتهم بقتل حماته خنقًا بإيشارب داخل مسنكنها بمركز منشأة القناطر.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها بقرية القطا التابعة لمركز منشأة القناطر.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ، وعثر على جثة سيدة ترتدي كامل ملابسها وبها آثار خنق بمنطقة الرقبة مع بعثرة في محتويات مسكنها.

خطة محكمة أعدها العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، تركزت على فحص علاقات المجني عليها وآخر المرتددين عليها قبيل وقوع الجريمة بمشاركة المقدم مجدي موسى وكيل الفرقة.

جهود البحث والتحري للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر توصلت إلى أن المشتبه به الرئيسي هو زوج ابنة الضحية؛ بسبب وجود خلافات متكررة بينهما، ورصد مشاهدة له حال تردده على المنزل بالتزامن مع اكتشاف الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، أعد رجال المباحث كمينًا أسفر عن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم ليقر بجريمته "قتلتها بالإيشارب بتاعها.. تستاهل علشان خربت بيتي".

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.