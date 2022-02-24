بعد تداوله على الفيس .. الأمن يكشف حقيقة فيديو تعذيب أب لابنه بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على نجله بالضرب.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ لمركز شرطة المحلة بمحافظة الغربية من إحدى المستشفيات بإستقبالها "طالب ، مقيم بدائرة قسم شرطة المحلة بالغربية"، مصاب بجروح متفرقة بالوجه، وبسؤاله إتهم والده بالتعدى عليه بالضرب، وعلل ذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط المذكور، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات أسرية بينهما.

وحرر محضرا بالواقعة وتولت لنيابة التحقيق.