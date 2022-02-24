شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إحدى شركات الطيران: تراجع الرحلات الأوكرانية لم يؤثر سلبا على السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق فتحى رئيس مجلس إدارة إحدي شركات الطيران وخدمات الطيران، إن حجوزات السياح الروس لم تتأثر بالتوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا، في حين تراجعت عدد الرحلات السياحية من أوكرانيا على مقاصد شرم الشيخ والغردقة، وذلك بعد إعلان فلاديمير بوتين الرئيس الروسى الحرب على أوكرانيا.

وأكد طارق في تصريحات صحفية، أن هذا التراجع لم يؤثر سلبًا على السياحة المصرية، نظرًا لأن السياح الأوكرانيين يمثلون نسبة ضئيلة من السياحة الوافدة لمصر في المواسم الأخيرة بعد تحسن أعداد السياح الوافدين من أسواق بريطانيا وفرنسا وألمانيا والذين يمثلون الجزء الأكبر في الوقت الحالي وتتوافد على مقاصد أسوان والأقصر.

وأضاف طارق، أن عدد رحلات الطيران القادمة من أوكرانيا سواء المنتظمة القادمة لمطار القاهرة أو العارض المتجه لمطاري شرم الشيخ والغردقة تراجعت تدريجيًا إلى 5 رحلات أسبوعيًا منذ حوالي شهر قبل أن تتوقف نهائيًا، وتمثل هذه الرحلات نسبة 3-4% من إجمالي الرحلات السياحية الوافدة لمصر.