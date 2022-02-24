شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية بمدينتى حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب تفقد المشروعات السكنية بمدينة 6 أكتوبر، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتفقد المشروعات السكنية المتنوعة، بمدينتى حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهازى المدينتين.

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بمشروعى "سكن مصر"، و"الإسكان الاجتماعى"، بمدينتى حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعين، مشددا على ضرورة الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ مختلف الأعمال.

كما جدد الوزير، تأكيده على ضرورة المتابعة الحثيثة لكل مراحل تنفيذ المشروعات، مؤكداً ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة لمختلف مكونات المشروعات التي يتم الانتهاء من تنفيذها، للحفاظ عليها فى أفضل صورة.