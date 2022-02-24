شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو الزعابيب" شاركونا بصوركم وصور وداع الشتاء فى شهر أمشير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "أبو الزعابيب" هو شهر أمشير وهو الشهر السادس من التقويم القبطى الشهير ببرودة الطقس ونشاط الرياح والأتربة، ويشارككم ”الخليج 365” عبر خدمة "صحافة المواطن"، طقوسكم فى هذا الشهر، وذلك من خلال نشر صوركم وصور أطفالكم و صور للطقس السىء فى أكثر شهر متقلب فى السنة .

وعادة ما ترتبط الشهور القبطية لدى المصريين بالظواهر المناخية والتي تتطلب التأهب لها بشكل جيد، ويأتي شهر أمشير 2022 بعد انتهاء شهر طوبة، ويتميز بمجموعة من الظواهر الجوية، وقيل عنه من الأمثال الشعبية: "يفصص الجسم نسير نسير" و"أي من شدة الهواء" أو أمشير أبو الزعابيب الكتير ياخد العجوزة ويطير.

فيمكنكم إرسال صوركم وصور أطفالكم بملابس الشتاء الثقيلة، عبر خدمة "واتس آب الخليج 365" برقم 01280003799، أو عبر رسائل "فيس بوك.