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"أبو الزعابيب" شاركونا بصوركم وصور وداع الشتاء فى شهر أمشير

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القاهرة - سامية سيد - "أبو الزعابيب" هو شهر أمشير وهو الشهر السادس من التقويم القبطى الشهير ببرودة الطقس ونشاط الرياح والأتربة، ويشارككم ”الخليج 365” عبر خدمة "صحافة المواطن"، طقوسكم فى هذا الشهر، وذلك من خلال نشر صوركم وصور أطفالكم و صور للطقس السىء  فى أكثر شهر متقلب فى السنة .

وعادة ما ترتبط الشهور القبطية لدى المصريين بالظواهر المناخية والتي تتطلب التأهب لها بشكل جيد، ويأتي شهر أمشير 2022 بعد انتهاء شهر طوبة، ويتميز بمجموعة من الظواهر الجوية، وقيل عنه من الأمثال الشعبية: "يفصص الجسم نسير نسير" و"أي من شدة الهواء" أو أمشير أبو الزعابيب الكتير ياخد العجوزة ويطير.

فيمكنكم إرسال صوركم وصور أطفالكم بملابس الشتاء الثقيلة، عبر خدمة "واتس آب الخليج 365" برقم 01280003799، أو عبر رسائل "فيس بوك.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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