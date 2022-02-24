شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي: الروس يتحركون نحو كييف والمراكز السكانية الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول أمريكى، إن الروس يتحركون نحو كييف والمراكز السكانية الكبيرة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضاف المسؤول، أن الهجوم الروسي بداية لغزو واسع النطاق لأوكرانيا، موضحًا أن القوات الروسية تتقدم في أوكرانيا من 3 محاور.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكى، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تحاول السيطرة على مفاعل تشرنوبل النووي، مشيرا إلى أن ما يجرى بمثابة إعلان حرب على أوروبا كلها، لافتا إلى أن القوات الأوكرانية تدافع عن المفاعل كى لا تتكرر كارثة عام 1986، جاء ذلك في تدوينة عبر حساب الرئيس الأوكرانى على "تويتر".

وتكشف الأرقام الخاصة بقدرات جيشى روسيا وأوكرانيا عن فجوة هائلة بين الطرفين، وتفوق كبير لموسكو، سيكون له بالتأكيد تأثيره بعد بدء الهجوم العسكرى الروسى على أوكرانيا.