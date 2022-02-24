شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الجزائرية تدعو مواطنيها فى أوكرانيا لتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس، الجالية المتواجدة في كييف والمواطنين الجزائريين المتواجدين في أوكرانيا، بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وتفادي الخروج من مقر إقامتهم إلا في الحالات المستعجلة.

وأكدت الخارجية الجزائرية في بيانه لها أنه تقوم بالتنسيق مع المؤسسات الدبلوماسية في كييف، وتتابع الأوضاع عن كثب وفي تواصل دائم ومستمر مع أفراد الجالية الوطنية في أوكرانيا، ولهذا الغرض فقد تم وضع رقم هاتف تحت تصرفهم للتواصل مع السفارة الجزائرية بكييف: 500068-0800.

من جهة أخرى، تضع وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية تحت تصرف عائلات أعضاء الجالية بأوكرانيا الرقم الأخضر التالي للاستفسار، إذا اقتضت الضرورة ذلك، عن وضعية أفراد عائلاتهم في هذا البلد: 00 45 50 021.