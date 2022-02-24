شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية" تبحث مع سفراء المجموعة الأفريقية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، واصل السفير ياسر رضا مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية وشئون الديوان العام والعاصمة الإدارية الجديدة سلسلة الاجتماعات التى تعقد بشكل منتظم مع السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى مصر، حيث استقبل مجموعة من سفراء الدول الأفريقية تضم سفراء الجزائر وأنجولا وغانا وغينيا وموريشيوس والمغرب وموزمبيق ورواندا وتنزانيا وتونس وزامبيا.

واستعرض السفير ياسر رضا استعدادات الحكومة المصرية للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى تسارع وتيرة الإجراءات التي تتخذها وزارة الخارجية تمهيداً للانتقال بشكل كامل، وموجهاً الدعوة لسفراء الدول الأفريقية لزيارة معالم العاصمة الجديدة ومن بينها الحي الحكومي ومباني رئاسة مجلس الوزراء والبرلمان ووزارة الخارجية والحي الدبلوماسي ومسجد "مصر" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" اللذان يعدان من أكبر دور العبادة على مستوى العالم، فضلاً عن مدينة الفنون التي تحتوى على مكتبة العاصمة ومتحف عواصم مصر ودار الأوبرا الجديد. وأبرز السفير الخدمات والتسهيلات التي توفرها العاصمة الإدارية الجديدة من حيث سهولة التواصل مع الوزارات في الحي الحكومي والحي الدبلوماسي والبنية التحتية الحديثة والخدمات المتنوعة والمنشآت التعليمية والصحية والمراكز التجارية والثقافية والترفيهية.

وشدد السفير ياسر رضا على اعتزاز مصر بهويتها الأفريقية وحرص الدولة المصرية على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون في كافة المجالات مع الأشقاء من مختلف الدول الأفريقية، مشيرًا إلى استعداد وزارة الخارجية التام للرد على كافة استفسارات الأشقاء فى السفارات الأفريقية وتقديم كافة أشكال الدعم لتسهيل مهمة انتقال سفارات هذه الدول الشقيقة للعاصمة الإدارية الجديدة التي تعكس انطلاقة مصرية جديدة تؤكد ما تحقق من إنجازات على مدار السنوات الماضية وتؤسس لمستقبل يليق بمصر.