شكرا لقرائتكم خبر عن شركة العاصمة الإدارية تنتقل للحى الحكومى بالعاصمة الجديدة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، انتقالها لمقرها الدائم بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لانتقال الجهات الحكومية والوزارات للعمل من داخل العاصمة الإدارية الجديدة وذلك قبل منتصف العام الجارى.

وكان مجلس الوزراء قد عقد عدة اجتماعات بشكل كامل من داخل مقرؤ مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة الشهر الماضى.