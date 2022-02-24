شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تأجيل امتحانات الطلاب المصريين فى روسيا وأكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن عدد أبنائنا من المصريين في التعليم قبل الجامعي في روسيا أقل من 50 وفي أوكرانيا أقل من 10 طلاب، وسوف تيسر لهم الدولة تأجيل امتحانات أبنائنا في الخارج أو يتم إلحاقهم في المدارس المصرية إذا اختاروا العودة للوطن.

وتوالت ردود الأفعال العالمية علي التحرك العسكري الذي أقدمت عليه روسيا في الساعات الأولي من صباح الخميس، ما ببين إدانات ودعوات الضبط ، في وقت تؤكد فيه موسكو أن تحركها يأتي دفاعاً عن النفس ، ومستعبدة ـ بحسب ما صرح به الرئيس الروسي فلادمير بوتين ، وجود أي نوايا لاحتلال أوكرانيا.

وخلال جلسة طارئة لمجلس الأمن فجر الخميس ، قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك إن مصر تتابع بقلق بالغ التطورات الأخیرة، والتي باتت تنذر بالمزيد من التصعيد وخروج الأمور عن السيطرة والقدرة على الاحتواء.

وشدد وفد مصر خلال جلسة مجلس الأمن التي استمر انعقادها حتى فجر اليوم الخميس على ضرورة العمل على التهدئة، وعدم التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية وتكثيف المساعي السياسية وإبداء المرونة الواجبة من جانب كافة أطراف الأزمة، بهدف سرعة تسوية الأزمة سياسياً بما يخاطب شواغل كل الأطراف.

وحذر السفير أسامة عبد الخالق من مغبة الآثار الإنسانية والاقتصادية والسياسية للأزمة.

وناشدت مصر عبر ممثلها كل الأطراف المعنية إعلاء صوت الحكمة والرشد والتحلي بالمسئولية الواجبة لخلق المناخ المواتي لإيجاد تسوية للأزمة الراهنة.