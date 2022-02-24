شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مقاتلات سوخوى الروسية تحلق فى سماء كييف على مستوى منخفض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت العاصمة الأوكرانية كييف، منذ قليل، تحليق كثيف للمقاتلات الروسية من طراز "سوخوى 35" الروسية، فى سماء العاصمة، وجاء ذلك وفقا لخبر عاجل على قناة "العربية".

كان جهاز الأمن الفدرالى الروسى، قد أعلن قبل قليل، إن 46 عنصرا من حرس الحدود الأوكرانى تركوا مواقعهم وتوجهوا إلى روسيا.

كانت وسائل إعلام أوكرانية، قد أعلنت منذ قليل، أن عدد من المقاتلات السوخوى الروسية، تشتبك مع مقاتلات "ميج" الأوكرانية فوق العاصمة كييف.

وكانت روسيا قد أعلنت قبل قليل، إن حرس الحدود الأوكرانى غادر جميع مواقعه على الحدود الفاصلة بين كل من روسيا وأوكرانيا، رفعت القوات الروسية، منذ قليل، العلم الروسى على بلدية مدينة خيروكم جنوبي أوكرانيا قرب جزيرة القرم.

وكانت مصادر فى حرس الحدود الأوكراني، قد أعلنت فى تصريحات إعلامية، إن عدد من المروحيات الروسية هاجمت قبل قليل، مطار غوستوميل العسكري قرب كييف.

وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف، قبل قليل تعرض مقر الاستخبارات الأوكرانية لقصف صاروخى، كما كانت الرئاسة الأوكرانية، قد أعلنت اليوم، مقتل نحو 40 جنديا أوكرانيا وإصابة العشرات، فى الهجوم العسكرى الروسي.