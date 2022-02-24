شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: بورسعيد ودمياط ومناطق من سواحل شمال الدلتا تحت تأثير السحب الرعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن بورسعيد ودمياط ومناطق من سواحل شمال الدلتا تحت تأثير السحب الرعدية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا وسقوط بحبات البرد أحيانا

وتابعت : يأتى ذلك مع استمرار السحب الممطرة على مناطق متفرقة من الوجه البحرى والدلتا والقاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تمتد خفيفة لمناطق من شمال الصعيد ومن المتوقع أن تتقدم لتؤثر على مدن القناة ومناطق من سيناء.

ويشهد اليوم الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة وحالة عدم استقرار بالأحوال الجوية ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ، مائل للبرودة السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على شمال الصعيد ، ودافئ جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد نشاط رياح على معظم الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا

ويشهد اليوم فرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى ، وفرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وسانت كاترين العظمى 16 درجات والصغرى 07 .