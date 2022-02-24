شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية في أوكرانيا تنشر أرقام التواصل وتنصح الجالية باتباع الإرشادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار التطورات المُتسارعة حاليًا على المشهد الأوكراني، تتابع سفارة جمهورية مصر العربية في كييف على مدار الساعة أحوال الجالية المصرية المُقيمة في أوكرانيا، فضلًا عن نشر الإرشادات الواجب اتباعها، وكذا أرقام للتواصل معها.

كما ستقوم السفارة في كييف - بحسب بيان صحفي - بموافاة المواطنين أولًا بأول بما يُستجد من إرشادات في هذا الشأن، علمًا بأنه يمكن التواصل مع السفارة عبر الأرقام التالية:

380932165877+

380732009984+

380634779436+

وتهيب السفارة في كييف بمُتابعة ما تنشره من تعليمات أو إرشادات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.