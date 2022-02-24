شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب .. اعرف أسعار المعدن الأصفر بعد الحرب الروسية الأوكرانية.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ضوء التطورات الدولية، قفزت أسعار الذهب اليوم الخميس بقيمة 10 جنيهات للمرة الثالثة على التوالى بعد صعود 17 جنيها خلال الساعات القليلة الماضية، ليصبح إجمالى الصعود 27 جنيها، جراء تداعيات الأحداث فى أوكرانيا، حيث ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة لتسجل الأسعار العالمية للذهب أعلي مستوى في عام عند 1966 دولار مقابل 1908 دولار قبل بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

سعر الذهب يتجه للصعود بالبورصات العالمية

وقال ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن فى اتحاد الصناعات، إن الاتجاه للذهب عالى جدا الآن فى البورصات العالمية، الأمر الذي تسبب في صعود متكرر لسعر اونصة الذهب، ومن المتوقع أن تشهد الاسعار عدة تغيرات خلال الساعات القادمة، بل التغير كل لحظة نتيجة تداعيات للحرب في أوكرانيا واتجاه لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.