شكرا لقرائتكم خبر عن سماع صفارات الإنذار فى العاصمة كييف.. وأوكرانيا تدعو المواطنين لنزول الملاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، بسماع صفارات الإنذار فى العاصمة الأوكرانية كييف، كما أعلن التليفزيون الأوكرانى، أن العاصمة كييف معرضة لتهديد جوى، وندعو المواطنين للنزول للملاجئ، وذلك وفق لقناة العربية.

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

ميدانيا، أعلنت وسائل إعلام روسية، إن قوات برية روسية بدأت الدخول فى ماريبول وأوديسا، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن حريقاً كبير فى منطقة ميكولاى إثر سقوط صاروخ على مستودع للصواريخ والمعدات المدفعية قرب خاركيف.