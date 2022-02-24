شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطنى الأوكرانى: الجيش الروسى يحاول اقتحام كييف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حرس الحدود الأوكرانى، منذ قليل، دخول القوات البرية الروسية إلى أوكرانيا، وقال مسؤولون بالحرس لاحقاً إن الجيش الروسى يحاول اقتحام كييف، جاء ذلك وفقا لما نشر بقناة العربية.

وأضاف المسؤولون، أن طائرات هليكوبتر روسية تهاجم مطار جوستوميل العسكرى قرب كييف، وتحدثوا عن إسقاط 3 مروحيات روسية، وأكدوا أن قوات روسية دخلت منطقة كييف من بيلاروسيا لتنفيذ هجوم بصواريخ غراد على أهداف عسكرية أوكرانية.

وكان جهاز الأمن الفدرالى الروسى، قد أعلنت قبل قليل، إن 46 عنصرا من حرس الحدود الأوكرانى تركوا مواقعهم وتوجهوا إلى روسيا.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية، قد أعلنت منذ قليل، أن عدد من المقاتلات السوخوى الروسية، تشتبك مع مقاتلات "ميج" الأوكرانية فوق العاصمة كييف.

وكانت روسيا قد أعلنت قبل قليل، إن حرس الحدود الأوكرانى غادر جميع مواقعه على الحدود الفاصلة بين كل من روسيا وأوكرانيا، رفعت القوات الروسية، منذ قليل، العلم الروسى على بلدية مدينة خيروكم جنوبي أوكرانيا قرب جزيرة القرم.

وكانت مصادر فى حرس الحدود الأوكرانى، قد أعلنت فى تصريحات إعلامية، إن عدد من المروحيات الروسية هاجمت قبل قليل، مطار غوستوميل العسكري قرب كييف.