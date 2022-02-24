شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: توجيهات من الرئيس السيسي بتنفيذ مشروعات تحقق القيمة المضافة من خام الفوسفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة الخطط الاستراتيجية لاستخراج وتوفير خام الفوسفات عالي الجودة، وذلك بحضور كل من الجيولوجي خالد الششتاوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ورؤساء ومسئولي الشركة المصرية للتعدين والمحاجر والملاحات، وشركة النصر للكيماويات الوسيطة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعمل على إدارة الثروات المعدنية لديها بالشكل الأمثل، من خلال استخراج المواد الخام وتصنيعها، في إطار استراتيجية الدولة الثابتة للاستفادة من الخامات الطبيعية المتوافرة في مصر، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما يتطلب ضرورة أن يكون لدينا حصر دقيق بكميات الفوسفات عالي الجودة في مصر، مع ضرورة السعي للتوقف عن تصدير الفوسفات الخام، والعمل على تنفيذ مشروعات تحقق القيمة المضافة من هذا الخام، وفقا لتوجيهات السيد الرئيس.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: لدينا عروض من جانب عدد من المستثمرين الأجانب لإقامة مشروعات تحقق هذه القيمة المضافة، ولذا يجب أن تتوافر دراسات وأرقام وإحصاءات دقيقة، بالإضافة إلى إعداد خطط استكشافية للخام عالي الجودة في مصر.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد عرض تقرير حول تناول خريطة تركز خام الفوسفات على المستوى المحلي، والتي تتركز بمناطق البحر الأحمر، ووادي النيل، وأبو طرطور، كما تم توضيح أوجه الاختلاف بين مخرجات تلك المناطق من خام الفوسفات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا موقف الاحتياطي الاستراتيجي لخام الفوسفات محلياً، ونسبة التصدير منه، فضلا عن الفرص المستقبلية بهدف التوسع في إنتاج الفوسفات محلياً، لتوفير الاحتياجات اللازمة من خام الفوسفات بهدف تشغيل قطاع الصناعة ولاسيما مصانع الأسمدة الفوسفاتية.