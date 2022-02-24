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وزير الخارحية: ارتباط وثيق بين الأمن القومى المصرى وأمن الخليج

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القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس بمقر وزارة الخارجية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف، وذلك في إطار جهود تعزيز العلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تربط مصر ودول الخليج الشقيقة، والتوقيع على "مذكرة تفاهم بشأن مشاورات بين وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

 

وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعاد التأكيد على الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الخليج العربي ودوله الشقيقة؛ وأشاد في هذا الصدد بمذكرة التفاهم الموقعة مع حول تلك الآلية للتشاور السياسي بما يؤكد متانة العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون وخصوصيتها، ويسهم في تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الجانبين لاسيما خلال المرحلة الحالية التي تشهد تحديات غير مسبوقة تستلزم تفعيل مختلف أطر التنسيق والتعاون. 

 

وأوضح حافظ، أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أكد خلال اللقاء على مكانة مصر ومحورية دورها في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة؛ وأعرب عن أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين أمانة المجلس ووزارة الخارجية لتطوير وتنمية علاقات الأخوة والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن اللقاء تناول كذلك تبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا العربية الراهنة؛ فضلاً عن التباحث حول ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من تطورات متسارعة، كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي بما يدعم الأمن القومي العربي ويحقق المصالح المشتركة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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