شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارحية: ارتباط وثيق بين الأمن القومى المصرى وأمن الخليج والان مع تفاصيل الخبر
وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعاد التأكيد على الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الخليج العربي ودوله الشقيقة؛ وأشاد في هذا الصدد بمذكرة التفاهم الموقعة مع مجلس التعاون الخليجي حول تلك الآلية للتشاور السياسي بما يؤكد متانة العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون وخصوصيتها، ويسهم في تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الجانبين لاسيما خلال المرحلة الحالية التي تشهد تحديات غير مسبوقة تستلزم تفعيل مختلف أطر التنسيق والتعاون.
واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى أن اللقاء تناول كذلك تبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا العربية الراهنة؛ فضلاً عن التباحث حول ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من تطورات متسارعة، كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي بما يدعم الأمن القومي العربي ويحقق المصالح المشتركة.