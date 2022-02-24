شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكرانى: اتصلت بعدد من قادة العالم وسنشكل تحالفا ضد بوتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، إنه أجرى اتصالات مع عدد من قادة العالم وسنشكل تحالفا ضد الرئيس الروسى بوتين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وأضاف الرئيس الأوكراني: ننتظر عقوبات ملموسة على روسيا من الحلفاء.

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

ميدانيا، أعلنت وسائل إعلام روسية، إن قوات برية روسية بدأت الدخول فى ماريبول وأوديسا، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن حريقاً كبير فى منطقة ميكولاى إثر سقوط صاروخ على مستودع للصواريخ والمعدات المدفعية قرب خاركيف.