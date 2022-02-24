شكرا لقرائتكم خبر عن حلف الناتو : انعقاد قمة افتراضية للحلف غدا لمناقشة الوضع فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ينس ستولتنبرج أمين عام حلف الناتو، عقد قمة الحلف الافتراضية في 25 فبراير، سيناقش خلالها زعماء الدول المتحالفة الوضع في أوكرانيا والخطوات الأخرى التى يجب اتخاذها.

حلف الناتو وسيناريوهات التعامل مع الأزمة الأوكرانية

وأضاف ستولتنبرج "لقد قررت تنظيم عقد قمة افتراضية للحلفاء لمناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لاحقا".



حلف الناتو

وأوضح ستولتنبرج، أن القمة ستناقش إجراءات حماية الحلفاء في "الواقع الجديد". وتابع الأمين العام القول: "لا توجد لدينا بعد ردود، لكنها ستكون أوروبا مختلفة بعد ما حدث اليوم".

حلف الناتو.. كيف ستتعامل دول الحلف مع تصاعد الوضع فى دونباس

في الأسابيع الأخيرة، تصاعد الوضع في دونباس: ركزت سلطات كييف معظم جيشها على خط التماس وقصفت بشكل دوري أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، باستخدام الأسلحة المحظورة وفقا لاتفاقيات مينسك.

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوى احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتى دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أى تدخل خارجى فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

ميدانيا، أعلنت وسائل إعلام روسية، إن قوات برية روسية بدأت الدخول فى ماريبول وأوديسا، وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن حريقاً كبير فى منطقة ميكولاى إثر سقوط صاروخ على مستودع للصواريخ والمعدات المدفعية قرب خاركيف.