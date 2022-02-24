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الأرصاد: الأمطار مستمرة على مناطق من القاهرة والإسكندرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن تساقط الأمطار مستمر على مناطق متفرقة من الدلتا والقاهرة والإسكندرية تكون متفاوتة الشدة وذلك تبعا لآخر صور الأقمار الصناعية.

كانت الأرصاد قد أشارت، في وقت سابق اليوم الخميس، إلى أن آخر صور الأقمار الصناعية أوضحت تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من الدلتا والوجه البحري والقاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتوقعت الأرصاد الجوية دخول السحب الممطرة إلى السواحل الشمالية مع تقدم الوقت، حيث بلغت سرعة الرياح على القاهرة الكبرى قبل قليل 24 عقدة ودرجة الحرارة 17 درجة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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