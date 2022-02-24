"أجنة حديدية ومفك".. سقوط لص الشقق السكنية فى قبضه الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من "أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم، بإكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة مشغولات ذهبية – مبلغ مالى – هاتف محمول من داخلها.

بالإنتقال والفحص تبين وجود آثار عنف بباب الشقة وبعثرة محتوياتها وبإجراء التحريات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "أجرة" ، وتبين أنها ملك "سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة"، وبإستدعاء الأخير قرر بأنه حال سيره بمحل البلاغ قام أحد الأشخاص بإستيقافه وطلب منه توصيله لأحد الأماكن بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية ونفى علمه بملابسات الواقعة.

وبتكثيف التحريات تم تحديد هوية مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة ومقيم حالياً بإحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب "كسر الباب" ، كما تم بإرشاده ضبط "مبلغ مالى – هاتف محمول – مشغولات ذهبية" المتسولى عليهم – "أجنة حديدية – مفك" المستخدمين فى إرتكاب الواقعة، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ، كما إعترف بإرتكاب عدد 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب بدوائر أقسام شرطة "حدائق القبة - الأميرية – الزاوية الحمراء"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات و المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عملائه "حسنى النية"، كما أضاف بإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.