قتله وشطر جثته نصفين.. حكاية جريمة الشاذ والثري في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بلاغ تغيب وعلاقة شذوذ كشفا جريمة قتل مؤسفة انتقلت أحداثها من منطقة الشرابية بالقاهرة إلى أطراف مدينة الشيخ زايد بالجيزة.

تلقى مأمور قسم شرطة الشرابية بلاغا من أسرة عامل بتغيبه في ظروف غامضة وفشلهم في التواصل معه هاتفيًا أو إيجاده لدى أصدقائه.

استمع رجال المباحث إلى أقوال أسرة العامل المتغيب الذي لم يكد يهنأ بحصوله على فرصة عمل بمصنع بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدين "دا حتى الراجل سأل عليه علشان له فلوس".

لم تمر الجملة على الضباط مرور الكرام، علامات دهشة ارتسمت على وجوهم "هوفي صاحب مصنع بيسأل على عامل عنده؟".

توجيهات من اللواء علاء سليم مدير قطاع الأمن العام، بتتبع خط سير العامل وفحص سجل مكالماته مع تكثيف التحريات حول مدير المصنع باعتباره طرف الخيط الذي سيقودهم إلى حل اللغز.

فريق بحث رفيع المستوى شكله اللواء أشرف الجندي عكف على فحص المعطيات مع تنشيط مصادر المعلومات السرية.

شكوك الضباط تحولت إلى يقين، جهود البحث والتحري بينت أن خلافًا على ممارسة الشذوذ وراء ارتكاب الواقعة، وأن مدير المصنع استدرج الضحية "شاذ جنسيًا" إلى المصنع وأنهى حياته ثم شطر جثته نصفين ودفنها بمزرعة على أطراف مدينة الشيخ زايد.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من مباحث الشرابية من ضبط المتهم الذي أقر بجريمته على النحو المشار إليه، وأرشد عن مكان الجثة.

أمكن استخراج الجثة بمعرفة قوة أمنية من قسم شرطة ثان الشيخ زايد بقيادة العقيد أحمد نجم والرائد هشام فتحي وإجراء معاينة تصويرية للجريمة في حضور فريق من النيابة العامة.

جرى إيداع الأشلاء مشرحة زينهم بمصلحة الطب الشرعي، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.