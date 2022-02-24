تناولت سم فئران بالخطأ.. تفاصيل وفاة فتاة بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تباشر نيابة المطرية، اليوم الخميس، التحقيق في وفاة فتاة داخل منزل أسرتها بالمطرية.

ودلت التحريات الأولية أن الفتاة توفيت نتيجة تناول مادة سامة بالخطأ، إذ كانت تضع علاج تتناوله لحرق الدهون على الثلاجة، حيث يضع والدها سم فئران، فتناولت جزء منه بالخطأ ما أودى بحياتها.

كان قسم شرطة المطرية تلقى بلاغا من شرطة النجدة بوجود فتاة متوفية داخل شقة بدائرة القسم وبالانتقال والفحص عثر على جثة فتاة 17 عامًا

وصرحت النيابة بتشريح جثة المتوفاة لبيان أسباب الوفاة وملابساتها وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.