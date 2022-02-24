دفاع "موكا حجازي" يستأنف على حبسها سنة بقضية الدعارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

استأنف دفاع فتاة تيك توك نانسي أيمن وشهرتها "موكا حجازي" على حكم حبسها سنة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

ومن المقرر أن يتم تحديد جلسة لنظر الاستئناف خلال أيام.

وقضت محكمة جنح الأحداث، اليوم الخميس، بحبس موكا حجازي سنة بتهمة ممارسة الدعارة.

كشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة أن الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق "تيك توك"، واستخدامه فى نشر فيديوهات لتحقيق نسب مشاهدة عالية والاستفادة مادًيا عن طريق الإعلانات التى ستنهال عليها.

وتابعت التحقيقات أن الفتاة أطلقت صفحة على موقع "تيك توك" وربطتها بحسابها عبر تطبيق "انستجرام"، كما أنشأت صفحة على موقع "يوتيوب"، وبدأت فى نشر فيديوهات بمساعدة أحد المتهمين.

وقالت الفتاة إن غرضها من إنشاء الصفحات سالفة الذكر هو جلب مزيد من المتابعين والمشاهدات، واستثمار ذلك فى جلب معلنين وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك، نظرا لعدم وجود مصدر دخل ثابت لها.