رفض دعوى تعويض سارة التونسي 2 مليون جنيه من "العدل جروب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قال المستشار هيثم عباس، محامي شركة "العدل الجروب" إن دائرة المدني بمحكمة جنوب القاهرة، قضت اليوم الخميس، برفض الدعوى الفرعية المقامة من الفنانة سارة التونسي ضد شركة العدل جروب.

وطالبت "التونسي" في دعواها بتعويض 2 مليون جنيه عن إخلال الشركة ببنود التعاقد على مسلسل حرب أهلية.

قضت الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، ببطلان عقد الفنانة سارة التونسي مع "العدل جروب" ورفض تعويض الشركة بـ10 ملايين.

وصرَّح المستشار هيثم عباس، محامي شركة "العدل جروب" إنه سيستأنف على الحكم الصادر، موضحًا أنه طالما قضت المحكمة ببطلان العقد بطلانًا مطلقًا، فالشركة تستحق التعويض لكون البطلان بسبب خطأ من جانبها.

وطالبت الدعوى الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية) لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.