رفض تعويض "العدل جروب" 10 ملايين من سارة التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، ببطلان عقد "العدل جروب" مع الفنانة سارة التونسي على مسلسل "حرب أهلية"، ورفضت المحكمة تعويض الشركة بـ10 ملايين في طلبها الثاني.

وأوضح المستشار هيثم عباس، محامي "العدل جروب" أن الحكم ببطلان العقد بطلانًا مطلقًا جاء استجابة لطلبه الأول في صحيفة الدعوى - حصل الخليج 365 على صورة منها - ويعني أن الشركة لم تُخل بالتزاماتها التعاقدية عكس الفنانة التي لم تحصل على تصريح بالعمل في مصر.

وصرَّح "عباس" بأنه سيستأنف على الحكم الصادر، موضحًا أنه طالما قضت المحكمة ببطلان العقد بطلانًا مطلقًا، فالشركة تستحق التعويض لكون البطلان بسبب خطأ من جانبها.

وفي الدعوى الفرعية المقامة من سارة التونسي ضد الشركة، قضت المحكمة برفض تعويض الفنانة 2 مليون جنيه من الشركة.

وطالبت الدعوى الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية) لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.