الحبس عام لـ"موكا حجازي" في اتهامها بممارسة الدعارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الأحداث، بالحبس عام على "نانسي أيمن" المعروفة بموكا حجازي فتاة الـ"تيك توك" في اتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب، والإعلان عن نفسها بالإغراء.

وكانت أحالت جهات التحقيق المختصة "موكا حجازي" إلى محكمة جنح الأحداث لبدء محاكمتها في اتهامها بممارسة الرزيلة، ونشر فيديوهات تخدش الحياة وتحرض على الفسق والفجور.

كشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة أن الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق "تيك توك"، واستخدامه فى نشر فيديوهات لتحقيق نسب مشاهدة عالية والاستفادة مادًيا عن طريق الإعلانات التى ستنهال عليها.

وتابعت التحقيقات أن الفتاة أطلقت صفحة على موقع "تيك توك" وربطتها بحسابها عبر تطبيق "انستجرام"، كما أنشأت صفحة على موقع "يوتيوب"، وبدأت فى نشر فيديوهات بمساعدة أحد المتهمين.

اعترفت الفتاة بنشر الفيديوهات سالفة الذكر رغم تحذير العديد من المقربين منها والمتابعين لها بخطورة تلك الفيديوهات، وأنها قد تدفعها للمسألة القانونية. وقالت الفتاة أن غرضها من إنشاء الصفحات سالفة الذكر هو جلب مزيد من المتابعين والمشاهدات، واستثمار ذلك فى جلب معلنين وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك، نظرا لعدم وجود مصدر دخل ثابت لها.