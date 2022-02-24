ألقاه من السادس.. تجديد حبس المتهم بقتل ابن خالته في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، تجديد حبس متهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل ابن خالته بإلقائه من السادس.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي مفاده وجود جثة لشاب إثر سقوطه من علو بمنطفة فايدة كامل بالبساتين.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث وعثر على جثة شاب، 27 سنة ، يرتدي كامل ملابسه ومصاب بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

دلت التحريات أن المجني عليه يقيم مع ابن خالته ونشبت بينهما مشاجرة بسبب خلاف على مكان النوم داخل الشقة محل إقامتهما، فألقاه المتهم 32 سنة من الطابق السادس فلقي مصرعه.