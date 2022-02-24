شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبى: نتواصل مع أصدقائنا فى مصر لشرح تطورات أزمة أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل سيتواصل مع أصدقائنا فى مصر وجيراننا لشرح الموقف الأوروبى من التطورات فى أوكرانيا، وستكون هناك مشاورات مع مصر بطبيعة الحال في الأيام والساعات القادمة على ضوء التطورات .

جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس حول مدى وجود اتصالات بين الاتحاد الأوروبي ومصر بشأن الوضع في أوكرانيا وذلك على هامش الجولة التى يقوم بها حاليا السفير الأوروبي بمحافظة أسوان .

وأشار برجر - في تصريحات للصحفيين المرافقين: "نتابع باسف شديد ما يحدث في أوكرانيا..والغزو الروسي لاراضيها انطلاقا من الأراضي الروسية والبيلاروسية.. وسوف يعقد رؤساء الدول والحكومات الأوروبية اجتماعا طارئا مساء اليوم لبحث تداعيات الغزو الروسي على أوكرانيا صباح اليوم ."

وأضاف: "لقد أصدر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بيانا أدان فيه بأشد العبارات الغزو الذي حدث صباح اليوم، وهذا تقويض لنظام الأمن الأوروبي الذي ساد منذ أمد طويل اضافة لكونه انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية".

وأكد وقوف الاتحاد الأوروبي ومساندته وتضامنه في الحفاظ على سيادتها أوكرانيا ووحدة أراضيها .

وأشار إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها منذ أيام عندما اعترفت روسيا بانفصال مقاطعتين في أوكرانيا (لوهانسكي ودوننسيك)، سيقوم الاتحاد الأوروبي بموجبها بتعزيز وفرض عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا وسيتم حرمان روسيا من التواجد في الاسواق الاقتصادية الأوروبية وسينقطع المساعدات المالية الأوروبية عن روسيا.

وتابع:"ستكون هناك عقوبات على أشخاص في الاتحاد الروسي بشكل فردي وهناك إجراءات وعقوبات أخرى سيتم اتخاذها وستتقرر خلال اجتماع ورؤساء الدول والحكومات الأوروبي اليوم.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي على اتصال وثيق مع الجانب الأوكراني ومع حلفاء الاتحاد الأوروبي مثل بريطانيا والولايات المتحدة، وسوف يتم توثيق هذه الإجراءات والعقوبات بين الاتحاد الأوروبي وحلفائه، مضيفا أن الناتو أعلن عن تعزيز تواجده في دول شرق الحلف.