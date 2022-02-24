شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: بوتين انتهك ميثاق الأمم المتحدة.. وسنقف بجانب أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منذ قليل، إن بلاده ستقف مع أوكرانيا، مؤكدا أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أنتهك ميثاق الأمم المتحدة، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل لقناة العربية.

وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منذ قليل، خلال كلمته بشأن تطورات غزو روسيا لأوكرانيا، إلى أن بلاده تدعم أوكرانيا وتتحمل المسئولية لتوفير الحماية للدول الأوروبية، وأوضح إن الرئيس الروسى قرر تهديد السلام فى أوروبا.

وأضاف الرئيس الفرنسي، خلال كلمته، أنه سيرد بدون ضعف على العمل الحربي الروسي ضد أوكرانيا، مؤكدا أنهم لن يظهروا ضعفا في فرض مزيد من العقوبات على روسيا، موضحا أن روسيا ستعاني من تبعات مدمرة طويلة الأمد.