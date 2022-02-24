شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية فى كييف: أنباء عن عمليات عسكرية فى عموم أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت السفارة الأمريكية فى العاصمة الأوكرانية كييف، إن هناك أنباء عن عمليات عسكرية فى جميع أنحاء الأراضى الأوكرانية، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل لقناة "سكاى نيوز" عربية.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية، قد أعلنت منذ قليل، أن عدد من المقاتلات السوخوى الروسية، تشتبك مع مقاتلات "ميج" الأوكرانية فوق العاصمة كييف.

وكانت روسيا قد أعلنت قبل قليل، إن حرس الحدود الأوكرانى غادر جميع مواقعه على الحدود الفاصلة بين كل من روسيا وأوكرانيا، رفعت القوات الروسية، منذ قليل، العلم الروسى على بلدية مدينة خيروكم جنوبي أوكرانيا قرب جزيرة القرم.

وكانت مصادر فى حرس الحدود الأوكراني، قد أعلنت فى تصريحات إعلامية، إن عدد من المروحيات الروسية هاجمت قبل قليل، مطار غوستوميل العسكري قرب كييف.

وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف، قبل قليل تعرض مقر الاستخبارات الأوكرانية لقصف صاروخى، كما كانت الرئاسة الأوكرانية، قد أعلنت اليوم، مقتل نحو 40 جنديا أوكرانيا وإصابة العشرات، فى الهجوم العسكرى الروسي.