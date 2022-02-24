الرئيس السيسي: مصر تجاوزت الكثير من تبعات كورونا وحققت معدلات نمو إيجابية

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تجاوزت الكثير من تبعات أزمة كورونا على مدار العامين الماضيين من خلال سياسات مالية واقتصادية واجتماعية ناجحة وفعالة، مؤكدا أن مصر حققت معدلات نمو إيجابية رغم الصعاب التي واجهتنا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمنتدى العالمى للتعافى من جائحة كورونا بمنظمة العمل الدولية، أن "مصر نفذت مبادرات طموحة لرفع مستوى معيشة المواطن في الريف والمناطق الأكثر احتياجا".