شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا: الجالية بخير وملتزمون بالبقاء فى المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وليد عطية رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا ، أن أغلبية الجالية هناك من الطلبة والدارسين في الجامعات الأوكرانية مؤكدا أن الجميع بخير وأن الحياة تسير بهدوء وسلاسة حتى الآن.

وأضاف رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا ،أن الجامعات قررت أن تترك الفرصة للطلبة في العودة لبلاددهم والدراسة اونلاين.

وأشار إلى أن أبناء الجالية ملتزمين بتعليمات الحكومة الأوكرانية بالبقاء فى مساكنهم حتى تمر هذه الازمة وتستقر أمور البلاد.

يذكر أن وزارة الهجرة المصرية ، أعلنت أنه في ضوء مستجدات الموقف بدولة أوكرانيا، تتابع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشكل مستمر موقف الجالية المصرية بأوكرانيا، وتتواصل مع رؤساء الجالية والدارسين المصريين هناك، لمتابعة تطورات الوضع.