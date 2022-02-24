شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: القوات الأوكرانية غادرت كل مواقعها على الحدود الفاصلة مع أراضينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت روسيا، قبل قليل، إن حرس الحدود الأوكرانى غادر جميع مواقعه على الحدود الفاصلة بين كل من روسيا وأوكرانيا، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل بقناة "العربية".

رفعت القوات الروسية، منذ قليل، العلم الروسى على بلدية مدينة خيروكم جنوبي أوكرانيا قرب جزيرة القرم.

وكانت مصادر فى حرس الحدود الأوكراني، قد أعلنت فى تصريحات إعلامية، إن عدد من المروحيات الروسية هاجمت قبل قليل، مطار غوستوميل العسكري قرب كييف.

وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف، قبل قليل تعرض مقر الاستخبارات الأوكرانية لقصف صاروخى، كما كانت الرئاسة الأوكرانية، قد أعلنت اليوم، مقتل نحو 40 جنديا أوكرانيا وإصابة العشرات، فى الهجوم العسكرى الروسي.